Bundesliga : Schreuder fordert „erfolgreichen Fußball“ von Hoffenheim

Hoffenheims Trainer Alfred Schreuder will einen Sieg seiner Mannschaft sehen. Foto: Friso Gentsch/dpa

Zuzenhausen Trainer Alfred Schreuder hat die heimschwache TSG 1899 Hoffenheim vor der Partie gegen den 1. FC Köln unter Druck gesetzt.

„Nur schöner Fußball reicht nicht, es muss jetzt mal erfolgreicher Fußball werden“, sagte der 47 Jahre alte Niederländer vor dem nächsten Bundesliga-Geisterspiel am Mittwoch (20.30 Uhr/Sky). Gleichzeitig bescheinigte Schreuder in einer Schalte mit Journalisten am Dienstag seiner Mannschaft mehrfach eine „sehr gute Entwicklung“. Im Duell mit dem früheren TSG-Coach Markus Gisdol droht den Hoffenheimern eine Negativ-Rekordserie im Sinsheimer Stadion.