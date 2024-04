Bundesliga Schon vor dem Anpfiff: Deutsche-Meister-Kappen in Leverkusen

Leverkusen · Noch bevor die womöglich entscheidende Partie angepfiffen wurde, konnten sich die Fans von Bayer Leverkusen bereits mit inoffiziellen Meister-Utensilien eindecken. An der BayArena boten Händler vor der Heimpartie an diesem Sonntag (17.30 Uhr/DAZN) T-Shirts und Kappen mit den entsprechenden Aufschriften inklusive Jahreszahl 2024 an.

14.04.2024 , 15:34 Uhr

Leverkusener Fans können sich vor der Partie gegen Werder bereits mit inoffiziellen Meister-Utensilien eindecken. Foto: Rolf Vennenbernd/dpa

Um den ersten Meistertitel in der Vereinsgeschichte perfekt zu machen, muss die in dieser Saison noch immer ungeschlagene Mannschaft des spanischen Trainers Xabi Alonso das Abschlussmatch des 29. Spieltags gegen den SV Werder Bremen gewinnen. © dpa-infocom, dpa:240414-99-671485/2

(dpa)