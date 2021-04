Möglicher Flick-Abgang : Scholl kritisiert FC Bayern: „Zerrieben durch Konflikte“

Berlin Der langjährige Bayern-Profi Mehmet Scholl hat seinen ehemaligen Verein scharf kritisiert und Unverständnis über die jüngsten Streitigkeiten geäußert.

„Ich habe ja vor sechs Jahren die zweite Mannschaft trainiert, und ich wurde auch zerrieben durch diese ganzen internen Konflikte“, sagte der 50-Jährige im Podcast „Bayern Insider“ der „Bild“-Zeitung über den deutschen Fußball-Rekordmeister. „Da wird gearbeitet mit Gerüchten, Verleumdungen, mit Lügen, Intrigen, alles. Und das zermürbt auf lange Zeit“, beklagte der Champions-League-Gewinner und Europameister. „Und wenn du da nicht stabil bist - also miteinander auch, als Verein in der obersten Etage - dann passiert so was, was wir jetzt sehen.“