Nach Wagner-Aus : Schneiders schwierige Trainersuche: Wer tut sich Schalke an?

Gelsenkirchen Der Trainerjob beim FC Schalke 04 ist nach der Beurlaubung von David Wagner alles andere als reizvoll. Sportchef Schneider steht unter Druck. Ralf Rangnick scheint nur schwer vorstellbar, als Top-Kandidat wird der frühere Augsburger Manuel Baum gehandelt.

Einen geeigneten und bezahlbaren Trainer zu finden, der nicht am Ende wieder vor diesem Verein, dem schwierigen Umfeld und dem Kader kapituliert. Denn das Ende des zunächst wie ein Messias gefeierten, zum Schluss aber allein gelassenen David Wagner ist kein Einzelfall auf Schalke. „Ich habe David Wagner auch geschrieben, dass es mir leid tut, dass er es nicht geschafft hat und Schalke ihn geschafft hat - wie so viele andere Trainer vor ihm“, sagte Vereins-Legende Olaf Thon dem WDR-Hörfunk zur Beurlaubung Wagners.

Allerdings könnte angesichts des guten Rufs Rangnicks auf Schalke eine gewissen Eigen-Dynamik in die Personalie kommen, sollte Schneider nicht schnell einen anderen Trainer finden. Doch damit ist nicht zu rechnen. „Bei der Entscheidung steht Qualität vor Geschwindigkeit“, sagte Schneider, der selbst in der Kritik steht.

An Wagner trotz der schlechtesten Rückserie der Club-Historie mit 16 sieglosen Spielen festzuhalten und den angeschlagenen Coach dann nach nur zwei Saisonspielen mit weiteren Niederlagen und 1:11 Toren zu schassen, ließ unangenehme Fragen aufkommen. „Man hätte es natürlich nach der vergangenen Saison machen können. Das nehme ich auf meine Kappe, ohne Wenn und Aber. Ich würde es aber noch einmal so machen“, sagte Schneider der Funke Mediengruppe.

Als Favorit auf seine Nachfolge gilt derzeit der frühere Augsburger und aktuelle deutsche U20-Nationaltrainer Manuel Baum. Dies dürfte auch eher zu dem passen, was Schalke bezahlen kann. Als weitere Kandidaten wurden Dimitrios Grammozis, Sandro Schwarz und Valérien Ismaël gehandelt. Am Dienstag soll die Trainingswoche mit der Vorbereitung auf das Spiel bei RB Leipzig am Samstag starten. Wer die Einheit dann leitet - möglicherweise als Interimslösung - war am Montag noch unklar.