VfL Wolfsburg : Schmadtke: Trotz Pandemie alles beim Alten bei Transfers

Wolfsburg Manager Jörg Schmadtke vom Fußball-Bundesligisten VfL Wolfsburg sieht bei den Spitzentransfers im internationalen Fußball weder Demut noch Zurückhaltung trotz Corona-Pandemie.

„Ich habe immer gewarnt, zu diesem Thema nicht nur Sonntagsreden zu halten“, sagte Schmadtke in einem Interview des „Sportbuzzer“. „Aber die großen Transfers liefen so wie vor der Pandemie. In der Hochpreislage ist alles beim Alten geblieben, das wird sich auch nicht ändern.“ In dem Bereich darunter, für den sich auf der VfL interessiert, sei jedoch „mehr Vorsicht“ zu erkennen.