13. Spieltag Schmadtke lobt Gladbacher Mentalität nach spätem 2:1-Sieg

Als Flügel- und Tempospieler Nathan Ngoumou in ungewohnter Rolle als Mittelstürmer den 2:1-Siegtreffer gegen die TSG Hoffenheim in der Schlussphase markierte, war der Jubel ungewöhnlich groß. „Das war heute ein ganz wichtiger Sieg. Wir hatten natürlich das Spielglück. Aber Kompliment wie die Mannschaft mit den ganzen personellen Schwierigkeiten umgegangen ist“, befand Trainer Gerardo Seoane nach dem vierten Pflichtspiel-Heimsieg in Serie und dem Sprung in die obere Tabellenhälfte.