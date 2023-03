23. Spieltag : „Schlechte Spirale“: Abstiegsangst in Hoffenheim wächst

Mainz Die TSG 1899 Hoffenheim ist zum 13. Mal in Serie ohne Sieg geblieben. Nach dem 0:1 beim FSV Mainz 05 stecken die Kraichgauer im Tabellenkeller fest.

Nach der sechsten Liga-Schlappe in Serie appellierte Sportchef Alexander Rosen eindringlich an die Spieler, sich nach dem Absturz von Rang vier nach zehn Spieltagen bis in den Tabellenkeller zu wehren. „Wer jetzt die Situation negiert und nicht akzeptiert, ist fehl am Platz“, mahnte er. „Wir müssen akzeptieren, selbst reflektieren, Verantwortung übernehmen und aus der Opferrolle rauskommen.“