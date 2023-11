10. Spieltag Schlampig und genial: Leverkusen bleibt Spitzenreiter

Mit 15 Partien in Serie ohne Niederlage stellten die Leverkusener jedenfalls ihre Vereinsbestmarke ein - dies war zuletzt 2001/2002 unter Trainer Klaus Toppmöller gelungen. Vor der nächsten Herausforderung in der Europa League am Donnerstag bei FK Karabach Agdam in Aserbaidschan agierte die Bayer-Elf zwar zwischendurch arg lässig, bewies aber erneut ihre spielerische Klasse. „Wir haben wunderbare Kicker, die fußballerisch gut sind, aber auch unterschiedliche Qualitäten haben und auch bereit sind, die hart sind zu arbeiten“, sagte Sportdirektor Simon Rolfes.