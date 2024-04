Borussia Dortmund „Schlag aufs Maul“: Brandts Klartext nach Pleite in Leipzig

In der Liga holte der BVB gegen die Top 4 in dieser Saison nur fünf Punkte. „Wir spielen ganz klar unter unseren Ansprüchen und diese Pille muss man dieses Jahr schlucken“, äußerte Brandt. Gegen Paris müssten die Dortmunder „das Stadion mitnehmen, Tore schießen, mit allem verteidigen“. Zudem will Brandt aus der Gruppenphase, in der man in Paris verlor und daheim unentschieden spielte, lernen.