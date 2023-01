Bundesliga : Schiri-Chef: Mehr Einheitlichkeit bei Regelauslegung

Berlin Zum Jahresbeginn treffen sich die Bundesliga-Schiedsrichter zu einem Trainingslager in Portugal. Nun hat sich DFB-Schiedsrichter-Chef Fröhlich zu möglichen Änderungen für die Ligen geäußert.

WM analysiert

An der portugiesischen Algarve habe man Anfang Januar die Spiele der 1. und 2. Bundesliga bis November in den Blickpunkt genommen, vorwiegend allerdings die Schiedsrichter-Leistungen bei der WM analysiert. „International läuft es nicht besser und auch nicht schlechter als bei uns in Deutschland“, betonte der 65-Jährige. In der Regelauslegung bei der WM hätten sich die Schiedsrichter mit ihrer eigenen Linie wiedergefunden.