Debatte nach Augsburg - Bremen Schiri-Chef Kircher: „Persönlich war es für mich Handspiel“

Werder-Verteidiger Anthony Jung hatte in der 79. Minute den Ball im Strafraum an die Hand bekommen, Stegemann sah sich die Szene nach einer Intervention durch den VAR an, gab aber keinen Elfmeter. „Persönlich hätte ich ein Handspiel gehabt“, sagte Kircher, der die nicht klaren Kriterien für ein Handspiel monierte. Allerdings ist eine harte Auslegung für den Schiri-Chef kein Thema: „Hand ist Hand, da wollen wir nicht hin.“