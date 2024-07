Fußball-Bundesliga Schiri-Chef fordert einheitliche Anwendung der Kapitänsregel

„Nehmen wir an, Timo Gerach empfängt einen Spieler, der sich beschweren will, aber nicht Kapitän ist, direkt mit der Gelben Karte. Da sage ich: super gemacht“, sagte Kircher. „Wenn in der gleichen Situation ein Daniel Schlager zum Spieler sagt: Noch einmal, dann gibt es Gelb - dann sage ich: Daniel, no way. Das ist nicht konsequent. Und wenn Deniz Aytekin in der gleichen Situation den Spieler in den Arm nimmt und lächelnd sagt: Junge, so nicht, beim nächsten Mal ist es leider Gelb - dann sage ich: Deniz, so nicht.“