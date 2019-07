Auch Aytekin noch ohne Grünes Licht : Spitzen-Schiedsrichter fallen bei Leistungstest durch

Grassau Ausgerechnet Deniz Aytekin als DFB-Schiedsrichter des Jahres steht derzeit noch nicht bereit für die neue Bundesliga-Saison. Der Fifa-Unparteiische hat ebenso wie Tobias Welz und Marco Fritz die Leistungstests im Trainingslager in Grassau am Chiemsee abbrechen müssen.

Das Trio muss nun am 8. August in eine Nachprüfung. Einen entsprechenden „Bild“-Bericht bestätigte der Deutsche Fußball-Bund (DFB) am Donnerstag. Auch zwei Linienrichter hätten den Lauftest nicht bestanden, einer hätte sogar abbrechen und sich übergeben müssen, meldete das Blatt.