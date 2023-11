Bundesliga Schiedsrichter Brych vor Rekord: Stolz über Langlebigkeit

Brychs Rekordspiel könnte bereits am Wochenende erfolgen. Die Ansetzungen werden immer am Donnerstag vor dem Spiel veröffentlicht. „Genau wie Leichtathleten oder Schwimmer Rekorde erzielen wollen, damit sie in die Annalen eingehen, ist das auch für den Schiedsrichter ein Ziel. Insgesamt haben wir wenig Möglichkeiten, in die Annalen einzugehen - was ja auch unser originäres Ziel sein soll: Wir sollen grundsätzlich möglichst wenig im Brennpunkt stehen“, führte der zweimalige Weltschiedsrichter des Jahres aus.