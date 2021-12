16. Spieltag : Schick trifft, doch Bayer verspielt schon wieder Vorsprung

Leverkusens Karim Bellarabi (l) und Hoffenheims David Raum versuchen im Laufduell an den Ball zu kommen. Foto: Marius Becker/dpa

Leverkusen So hatten sich das die Leverkusener nicht vorgestellt. Patrik Schick trifft und trifft - doch wieder reicht es nicht zum Sieg. Hoffenheim dagegen jubelt.

Als die Profis von Bayer Leverkusen zum dritten Mal innerhalb weniger Wochen einen 2:0-Führung verspielt hatten, gab es beim Gang in die Kurve einige Pfiffe für sie.

Im Spitzenspiel der Fußball-Bundesliga kam die Werkself trotz des nächsten Doppelpacks seiner Tormaschine Patrik Schick nur zu einem 2:2 (1:0) gegen 1899 Hoffenheim und hat das Überwintern auf einem Champions-League-Platz noch nicht sicher. Der tschechische EM-Star hatte Bayer mit seinen Treffern sieben und acht in den letzten drei Spielen scheinbar sicher in Führung gebracht (37./63.). Die Joker Angelo Stiller (80.) und Munas Dabbur (83.) glichen aber für die Gäste aus. In der Nachspielzeit wurde Leverkusens Moussa Diaby nach einem Frustfoul vom Platz gestellt.