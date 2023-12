Bundesliga Schick nach Hattrick: „Nicht viel Freizeit“ in Winterpause

Der erste Titel seit 1993 soll in dieser Saison her. Alles andere wäre inzwischen für viele eine kleine Enttäuschung. Im Pokal mit nur noch drei Erstligisten im Viertelfinale scheint die Chance am größten. Aber auch in der Liga hat Bayer alle Chancen, Serienmeister FC Bayern nach elf Jahren vom Thron zu stoßen.