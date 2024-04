Bundesliga „Scheiße am Schuh“: Rekordhalter Lieberknecht bedient

Mit 14 Punkten steht Darmstadt unmittelbar vor dem Abstieg. Bei einer Niederlage gegen den 1. FC Köln am kommenden Samstag (15.30 Uhr/Sky) wäre die Rückkehr in die 2. Bundesliga bereits perfekt. „Das tut schon weh. Das ist ein Spiegelbild der Saison“, sagte Klaus Gjasula nach der Partie, die durch ein Tor von Ritsu Doan entschieden wurde. „Wir haben auch unsere Nationalspieler, aber die kommen halt nicht aus Japan“, merkte Lieberknecht dazu nur an.