Bundesliga : Scheidender Hertha-Boss Schmidt: Keine Sorgen um ein Vakuum

Berlin Hertha BSC will sich bei der Suche nach einem neuen Geschäftsführer nicht treiben lassen.

Einen Tag nach Bekanntwerden der Beendigung des Engagements von Carsten Schmidt aus privaten Gründen nach nicht einmal einem Jahr betonte Vereinspräsident Werner Gegenbauer: „Es gibt klare Vorstellungen, was uns fehlen wird und was wir zu füllen haben. Es ist jetzt aber nicht der Ort dafür. Wir brauchen keine Schnellschüsse.“

Schmidt hatte den Posten erst am 1. Dezember vergangenen Jahres übernommen. Am Dienstag hatte der 58 Jahre alte ehemalige Sky-Chef gemeinsam mit dem Verein aus „ausschließlich unauflösbaren privaten Gründen aufgrund von Krankheit in meinem direkten familiären Umfeld“ den Vertrag aufgelöst.