Bundesliga : Schalkes Hoffnung im Abstiegskampf: Veränderter Kader

Gelsenkirchen Trainer Thomas Reis vom Tabellenletzten FC Schalke 04 setzt im Abstiegskampf der Fußball-Bundesliga auf einen steigenden Konkurrenzkampf in seinem Kader.

Das Schlusslicht verpflichtete im Winter-Transferfenster sechs Spieler, gab aber auch vier Profis ab. In Rodrigo Zalazar und Alex Král kehren vor dem West-Duell bei Borussia Mönchengladbach am Samstagabend (18.30 Uhr/Sky) zudem zwei wichtige, zuletzt verletzte Profis zurück. Fraglich ist indes, ob beide am Samstag wieder von Beginn an spielen. Vor allem im Hinblick auf Zalazar kündigte der Schalke-Coach an, „behutsam“ agieren zu wollen.