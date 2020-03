FC Schalke 04 : Schalkes Burgstaller: Anstrengender als zwei Mal Training

Berlin Schalke-Stürmer Guido Burgstaller genießt trotz der derzeitigen Einschränkungen die Zeit mit seiner kleinen Tochter.

Der 30-Jährige macht sich angesichts der Corona-Pandemie auch Sorgen. Es belaste ihn „schon sehr. Man hängt so in der Luft und weiß nicht, wie es weitergeht“, sagte Burgstaller: „Jetzt nicht nur im Fußball, auch in der Wirtschaft. Das betrifft ja die ganze Welt.“