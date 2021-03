Appell an Spieler : Schalker Sportchef Knäbel: „Keine wertlose Zeit jetzt“

Appell an Spieler

Gelsenkirchen Schalkes vorübergehender Sportchef Peter Knäbel hat an Spieler und Trainer des Bundesliga-Letzten appelliert, die restlichen Partien bis zum Saisonende „nicht abzuschenken“.

Knäbel bezeichnete den wahrscheinlichen vierten Abstieg aus der Fußball-Bundesliga für den FC Schalke 04 im Sport1-„Doppelpass“ zwar als „wohl unvermeidlich“, dennoch komme „keine wertlose Zeit jetzt“ bis zum Saisonende. „Wir müssen die Spiele so angehen, als wenn es in jedem Spiel für uns um alles geht“, forderte der 54 Jahre alte Ex-Profi nach dem enttäuschenden 0:0 am Freitag gegen den direkten Konkurrenten FSV Mainz 05.