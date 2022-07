Transfers : Schalker Matondo wechselt zu den Glasgow Rangers

Gelsenkirchen Fußball-Bundesligist FC Schalke 04 und Rabbi Matondo gehen zukünftig getrennte Wege.

Matondo bestritt insgesamt 30 Bundesliga-Spiele und zwei DFB-Pokalpartien für die Schalker. In der vergangenen Saison war er an Cercle Brügge verliehen und absolvierte dort 26 Partien, in denen er neun Treffer erzielte.