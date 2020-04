Coronavirus-Pandemie : Schalker Mascarell zurück - Training in Kleingruppen

Gelsenkirchen Nach zweiwöchigem Heimaturlaub auf Teneriffa mit integrierter Reha ist Omar Mascarell zum FC Schalke 04 zurückgekehrt.

„In Spanien ist die Situation aufgrund des Coronavirus sehr angespannt. Ich habe dort trainiert und mich von meiner Verletzung erholt“, sagte Schalkes Kapitän in einem auf der Club-Homepage veröffentlichten Interview. Nur will der 27-Jährige sein Aufbautraining beim Fußball-Bundesligisten fortsetzen.

Indes erweitert das Team von Trainer David Wagner seinen Trainingsplan. Von diesem Montag an darf dank behördlicher Genehmigungen laut eines „Kicker“-Berichts (Sonntag) in Gruppen mit bis zu sieben Profis trainiert werden. Jeder Spieler muss sich alleine in einer der Kabinen umziehen, die danach wieder gereinigt werden. Zuletzt durfte wegen der Einschränkungen infolge der Corona-Pandemie lediglich in Zweiergruppen geübt werden.