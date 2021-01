Sportvorstand Jochen Schneider : Schalke weist Spekulationen zurück: „Falschmeldung“

Frankfurt/Main Fußball-Bundesligist FC Schalke 04 hat einen Bericht des „Kicker“ vom Sonntag zurückgewiesen, wonach der Club „kurz- bis mittelfristig“ einen Nachfolger für den Sportvorstand Jochen Schneider sucht.

Der Club bezeichnete dies als „Falschmeldung“. Schneider steht noch bis 2022 auf Schalke unter Vertrag. „Da müssen Sie den Aufsichtsrat fragen. Die Frage kann ich leider nicht beantworten“, sagte Schneider dem TV-Sender Sky am Rande des Spiels in Frankfurt auf die entsprechende Frage. „Ich mache meinen Job. Das ist das, was ich beeinflussen kann. Und die Dinge, die ich nicht beeinflussen kann, da verschwende ich weder Zeit noch Energie“, sagte Schneider.