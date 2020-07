Angeschlagener Bundesligist : Schalke: Vorstand kündigt massive Einsparungen an - „Zäsur“

Gelsenkirchen Noch sind viele Fragen auf Schalke nach dem Rücktritt von Aufsichtsratschef Tönnies und der schlimmsten sportlichen Negativserie des Clubs ungeklärt. Antworten will der angeschlagene Verein am heutigen Mittwoch geben.

„Der heutige Tag ist eine Zäsur für den FC Schalke 04. Ein 'Weiter so' wird es und kann es nicht geben“, sagte Marketing-Vorstand Alexander Jobst während einer Pressekonferenz. „In den vergangenen Monaten hat Schalke 04 in der Öffentlichkeit ein miserables Bild abgegeben. Wir haben Fehler gemacht, für die wir uns entschuldigen müssen.“

Der mächtige Aufsichtsratsboss Tönnies war am Dienstag nach massiver Proteste der eigenen Fans und dem Corona-Skandal in seinem Fleisch-Unternehmen zurückgetreten.

Schneider hat auch nach der schwachen Rückrunde in der Fußball-Bundesliga „totales Vertrauen“ in das Trainerteam um Chefcoach David Wagner. „Wir werden da durchkommen“, sagte Schneider am Mittwoch während einer Pressekonferenz. Die finanziell schwer angeschlagenen Königsblauen hatten die Saison nach guter Hinrunde nur auf Platz zwölf abgeschlossen. Die Wagner-Mannschaft blieb 16 Spiele in Serie ohne Sieg und stellte einen Vereins-Negativrekord auf.