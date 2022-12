Testspiele : Schalke verspielt Sieg bei Rapid Wien

Wien Bundesliga-Schlusslicht FC Schalke 04 hat den Sieg im Testspiel bei Rapid Wien verspielt. Die Revier-Elf kam in der österreichischen Hauptstadt nach einer 2:0-Führung nur zu einem 2:2.

Bis Weihnachten absolviert der Bundesligist noch zwei weitere Testspiele bei Hajduk Split am 16. Dezember (18.00 Uhr) und am 22. Dezember beim VfL Osnabrück. Danach ist trainingsfrei, am 2. Januar steht die Abreise ins Trainingslager nach Belek (Türkei) an.