Remis in Mainz : Schalke verärgert über Kölner Video-Keller im Kellerduell

Mainz Der FC Schalke 04 hadert nach dem 2:2 bei Mainz 05 mit dem Schiedsrichter und den Videoassistenten. Zwei gegen Schalke verhängte Elfmeter und ein annulliertes Tor wegen Handspiels bieten Stoff für Verärgerung - nach dem 23. Spiel ohne Sieg in Serie.

Schalkes Sportvorstand Jochen Schneider hatte seinen Ärger nicht ganz so souverän im Griff. „Es reicht jetzt irgendwann mal. Ich weiß nicht, was da in Köln los ist“, schimpfte er nach der nun auf 23 Spiele ohne Sieg verlängerten Misserfolgsserie. „Wir fühlen uns sehr schlecht behandelt und benachteiligt.“

Nichts zu deuteln gab es hingegen an dem Freistoßtreffer in den linken Torwinkel von Mark Uth (36.) zum 1:1 und am Eigentor des Mainzers Jeremiah St. Juste (82.) zum 2:2, das dem Fußballclub aus dem Ruhrpott zumindest noch einen glücklichen Ausgang bescherte. „Am Ende waren wir näher an einem Sieg dran und nach der Geschichte, wie das Spiel gelaufen ist, muss ich der Mannschaft ein Kompliment machen, wie sie es weggesteckt hat“, meinte Baum.