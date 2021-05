Bundesliga-Absteiger : Schalke trennt sich von zehn Spielern und drei Betreuern

Gelsenkirchen Zäsur in Liga zwei: Der FC Schalke 04 stellt sich nach dem Abstieg aus der Fußball-Bundesliga wie erwartet komplett neu auf.

Indes geht Schalke nach einer zermürbenden Saison mit neuer Euphorie in sein vorerst letztes Bundesliga-Spiel am Samstag (15.30 Uhr/Sky) beim 1. FC Köln. „Der Sieg gegen Frankfurt hat für eine deutlich positivere Stimmung gesorgt“, sagte Grammozis nach dem 4:3 gegen den Champions-League-Anwärter in der Vorwoche: „Diese Leistung hat uns angefixt. Den Rückenwind wollen wir nutzen, um uns würdig aus der Liga zu verabschieden und mit einem positiven Gefühl in den Urlaub zu gehen.“