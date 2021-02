Unruhe im Abstiegskampf : Schalke-Trainer Gross: Fühle mich nicht im Stich gelassen

Auch Trainer Christian Gross konnte beim FC Schalke 04 noch keine Wende einleiten. Foto: Annegret Hilse/Pool via REUTERS/dpa

Stuttgart Schalke 04 kommt nicht zu Ruhe. Laut Medienberichten sollen mehrere Führungsspieler einen erneuten Trainerwechsel gefordert haben. Der Tabellenletzte weist dies vehement zurück.

„Ich denke, dass, wenn Konflikte da sind, dass man sie selbstverständlich ansprechen muss, aber auf die richtige Art“, sagte Gross. Er könne das, was in den Medien steht, „nicht unbedingt nachvollziehen“.

Ein Clubsprecher hatte am Samstagvormittag Medienberichte zurückgewiesen, wonach Schalker Führungsspieler nach dem mit 0:4 verlorenen Derby gegen Borussia Dortmund einen erneuten Trainerwechsel gefordert haben sollen. Die Funke-Mediengruppe, Sky und Sport1 hatten am Freitag berichtet, dass sich mehrere Spieler über die Arbeit von Gross beschwert und bei Sportchef Jochen Schneider dessen Ablösung gefordert haben sollen. Dies habe Schneider, der selbst spätestens am Saisonende gehen muss, aber abgelehnt.