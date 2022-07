2. Liga : Schalke-Sportchef Schröder: Mussten lernen, Nein zu sagen

Gelsenkirchen Bundesliga-Rückkehrer FC Schalke 04 wird aus Sicht von Sportdirektor Rouven Schröder auf dem Transfermarkt anders wahrgenommen als früher.

Ein Grund dafür waren demnach die finanziellen Voraussetzungen nach dem Abstieg in die 2. Fußball-Bundesliga. „Wir mussten lernen, Nein zu sagen. Und den Spielern klarmachen, dass wir hier halt nicht mehr den berühmten Schnaps mehr spendieren. Das hat uns sicherlich auch Absagen eingebracht“, sagte Schröder in einem gemeinsamen Interview mit Sportvorstand Peter Knäbel in der „Welt am Sonntag“.