Im US-Magazin „Forbes“ : Schalke-Spieler McKennie: Bereit, die Konsequenzen zu tragen

Gelsenkirchen Weston McKennie will seinen Protest gegen Rassismus und Polizeigewalt fortführen.

In einem Interview des US-Magazin „Forbes“ kündigte der 21 Jahre alte Fußball-Profi des Bundesligisten FC Schalke 04 ein Video an, das er wahrscheinlich am 2. Juni über die sozialen Netzwerke verbreiten will. Darin soll brutales Vorgehen gegen Schwarze zu sehen sein.