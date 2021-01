Revierclub : Schalke setzt auf Rückkehrer - Interesse an Huntelaar

Gelsenkirchen Ein Spieler aus besseren Zeiten soll beim FC Schalke für neuen Mut im Abstiegskampf sorgen. Das Werben um den bereits 37 Jahre alten Klaas-Jan Huntelaar steht offenbar vor einem erfolgreichen Abschluss. Der Niederländer wäre der bereits zweite Rückkehrer.

Dass Huntelaar immer noch weiß, wo das Tor steht, bewies er vor wenigen Tagen beim 3:1 in der Partie gegen Twente Enschede. Kurz nach seiner Einwechslung in der 89. Minute rettete der Torjäger dem Ajax-Team mit zwei Treffern den Sieg. „Das Spiel hat gezeigt, das er noch über Abschlussqualitäten verfügt“, lobte Gross. Bei Fragen, ob es dem in die Jahre gekommenen Angreifer möglicherweise an Luft für 90 Minuten fehlen könnte, verwies der Coach auf andere Qualitäten: „Wie fit er noch ist, lass ich jetzt erst noch offen. Es ist vielmehr seine Persönlichkeit, die uns enorm gut tun würde.“