Bundesliga : Schalke rutscht ans Ende: Kanga schießt Hertha zum Heimsieg

Berlin Nach der heftigen Pokalpleite unter der Woche musste Trainer Kramer bei Schalke gehen. In Berlin zeigen die Knappen unter Interimstrainer Kreutzer eine couragierte Leistung - und rutschen am Ende doch ans Tabellenende.

Sechs Spielniederlagen in Folge

Der Aufsteiger aus Gelsenkirchen hatte sich nach schwachem Saisonstart und der deutlichen Pokal-Niederlage in Hoffenheim am Mittwoch nach nur vier Monaten von Kramer getrennt. Die Trainersuche dauert an. „Es ist ein Prozess“, sagte Sportdirektor Rouven Schröder bei DAZN vor der Partie. In der neuen Woche soll ein neuer Chefcoach präsentiert werden.