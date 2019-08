Vor Hertha-Spiel : Schalke ohne Nastasic - Barca-Talent Miranda kommt

Gelsenkirchen Der Fußball-Bundesligist FC Schalke 04 muss am Samstag gegen Hertha BSC auf Matija Nastasic verzichten.

Der für rund 15 Millionen Euro vom VfB Stuttgart gekommene Abwehrspieler hatte sich in der Vorbereitung am Fuß verletzt. „Wir schauen uns das Abschlusstraining noch einmal an. Ich gehe davon aus, dass er im Kader steht, wenn er das ohne Probleme absolviert. Er hat dann anderthalb Wochen voll trainiert“, sagte Wagner.