22. Spieltag : Schalke-Keeper Fährmann im Revierderby früh verletzt raus

Gelsenkirchen Der Tabellenletzte FC Schalke 04 hat im Revierderby der Fußball-Bundesliga gegen Borussia Dortmund frühzeitig den nächsten Rückschlag hinnehmen müssen.

Stammtorhüter Ralf Fährmann verletzte sich in der Partie und musste nach gut einer halben Stunde beim Stand von 0:0 wegen Problemen mit der Bauchmuskulatur ausgewechselt werden. Zuvor war er länger am Bauch behandelt worden. Für ihn kam Ersatztorhüter Michael Langer in die Partie.