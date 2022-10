Bundesliga : Schalke im Unruhe-Modus: Schröder weg, Reis da

Gelsenkirchen „Zurück zum Wir“, heißt der Schalker Leitspruch. Doch nach der Trennung von Trainer Kramer und dem Rückzug von Sportdirektor Schröder schwindet die Harmonie. Ein neuer Coach soll aber gefunden sein.

Beim FC Schalke 04 sind die Turbulenzen aus überwunden geglaubten Zeiten zurück. Binnen weniger Stunden sorgten am Mittwoch zwei entscheidende Personalien für Aufregung beim Fußball-Bundesligisten.

Am Nachmittag erklärte Sportdirektor Rouven Schröder aus persönlichen Gründen überraschend seinen Rücktritt, am Abend folgten Medienberichte über eine Einigung mit Trainer Thomas Reis. Wie zuerst das Portal „Sportbuzzer“ berichtete, wird der 49-Jährige aus dessen Vertrag beim Ligarivalen VfL Bochum herausgekauft. Er hat viel zu tun.

Der Tabellenletzte spielt am 30. Oktober (17.30 Uhr/DAZN) gegen den SC Freiburg, der Rückstand auf Platz 15 der Bundesliga-Tabelle beträgt drei Punkte. Schalke bestätigte den Vollzug auf der Trainerposition am Abend nicht offiziell. Reis soll den Berichten zufolge aber als Nachfolger von Frank Kramer bereits am Donnerstag das Training leiten. Schröder wird dann nicht mehr dabei sein.