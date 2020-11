8. Spieltag : Schalke hält Tasmania-Kurs - Fragt sich, was trainieren die?

Gelsenkirchen Der FC Schalke verliert weiter und nähert sich immer mehr dem Liga-Negativrekord von Tasmania Berlin. 31 Spiele blieben die Berliner in der Saison 1965/66 ohne Sieg. Bei Schalke sind es nun 24. Der Abstiegskampf hat längst begonnen.

Der Abstiegskampf hat längst begonnen. „Wir sind mittendrin, statt nur dabei“, sagte der frustrierte Ex-Nationalspieler Mark Uth. Er sei „bedient und so sauer. Es ist so traurig, machtlos Fußball zu spielen. Wir kommen nicht einmal in die Zweikämpfe rein. Wir spielen alle sehr schlechten Fußball. Ich weiß nicht, wie wir so ein Spiel gewinnen wollen“.