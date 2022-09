6. Spieltag : Schalke feiert ersten Saisonsieg gegen Schlusslicht Bochum

Gelsenkirchen Fünf Spiele, kein Sieg - im Revierduell zwischen dem FC Schalke und dem VfL Bochum standen beide Teams unter Druck. Nach hartem Kampf hat Königsblau das bessere Ende für sich.

Medienberichte, wonach VfL-Coach Reis in diesem Sommer Gespräche mit dem FC Schalke geführt haben soll, hatten vor dem Duell für zusätzliche Brisanz gesorgt. Mit der aufgeheizten Stimmung und dem gewachsenen Druck schienen sich die Schalker leichter zu tun. Zu Beginn der Partie übernahmen sie die Regie und zwangen den Reviernachbarn in die Defensive. Die frühe und verletzungsbedingte Auswechslung von Takuma Asano in der 4. Minute hemmte den Spielfluss der Bochumer zusätzlich.

Doch das Schalker Plus beim Ballbesitz schlug sich zunächst kaum in Chancen nieder. Nur bei einem durch Masovic abgeblockten Schuss von Simon Terodde (15.) war der Gastgeber der Führung nahe. Die fehlende königsblaue Durchschlagskraft ermutigte die Bochumer zu mehr Gegenwehr. Doch gerade als sie nach zwei Chancen von Simon Zoller (23./35.) besser im Spiel schienen, gerieten sie in Rückstand. Einen abgefälschten Schuss von Marius Bülter konnte VfL-Keeper Manuel Riemann nur nach vorn abwehren, was Draxler per Direktabnahme zur Führung nutzte. Dieses 0:1 hinterließ beim Schlusslicht sichtlich Wirkung. Bis zur Pause geriet das VfL-Spiel wieder mächtig ins Stocken.