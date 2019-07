Bundesliga : Schalke-Boss Tönnies kündigt weitere Transfers an

Oelde Schalkes Aufsichtsratschef Clemens Tönnies hat weitere Einkäufe in der laufenden Transferperiode angekündigt.

Tönnies gestand ein, in der vergangenen Saison lange zu passiv gewesen zu sein, als der Club in Abstiegsgefahr geriet. „Ich bin der unruhige Geist auf Schalke, der mahnt, antreibt, ermuntert und das seit mehr als 25 Jahren. In den vergangenen drei Jahren habe ich mich aber stark zurückgenommen“, sagte der Unternehmer. „Viele Leute haben mir in dieser Zeit zu verstehen gegeben, dass ich Dinge wieder konsequenter hinterfragen soll. Ich bin selbstkritisch und will mich nicht wegducken.“