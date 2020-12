13. Spieltag : Schalke auch mit Stevens weiter sieglos

Gelsenkirchen Die Null steht - aber auf der falschen Seite. Das 0:1 gegen Bielefeld hat die Abstiegsnöte der Schalker weiter vergrößert. Vereinslegende Huub Stevens konnte nicht verhindern, dass beim Tabellenletzten das lange Warten auf einen Sieg weiter geht.

Konsterniert musste der erst am Vortag als Nachfolger von Manuel Baum reaktivierte 67 Jahre alte Fußball-Lehrer mit ansehen, wie sein Herzensclub sich auch im Kellerduell mit dem Tabellendrittletzten Armina Bielefeld nicht von seinem Sieglos-Trauma befreien konnte. Doch auch nach dem ernüchternden und verdienten 0:1 (0:0) verweigerte Stevens die Kapitulationserklärung: „Sollen wir denn aufgeben? Aufgeben ist das Allerletzte. Wir kämpfen weiter und hoffen auf ein wenig Glück.“

Wie der Niederländer versuchte sich auch Lizenzspielerchef Sascha Riether in Durchhalteparolen: „Im Moment traut uns keiner etwas zu. Aber im Fußball ist immer alles möglich. Jetzt müssen wir die richtige Schlüsse ziehen und werden dann mit Mut und Kraft den Abstiegskampf annehmen“, sagte er bei Sky.

Doch den meisten Beobachter mangelte es an Fantasie bei der Vorstellung, wie der Revierclub bei einer Ausbeute von nur vier Punkten aus 13 Spielen noch den Klassenverbleib schaffen will. Der historische Rekord von Tasmania Berlin aus der Saison 1965/66 mit 31 Spielen ohne Sieg ist nur noch zwei Bundesliga-Partien entfernt.

Am kommenden Dienstag sitzt Stevens im Pokalspiel gegen den Regionalligisten SSV Ulm noch ein weiteres Mal auf der Schalker Bank, dann soll wieder Schluss sein. Die Frage nach einer möglichen Verlängerung seines Engagements beantwortete Stevens auf seine Art - mit der Botschaft zwischen den Zeilen: „Lass euch überraschen. Ich möchte gern Weihnachten in Ruhe zu Hause sein. Auch an Silvester.“