VfL-Sportdirektor : Schäfer: Ohne Erfolgshunger wäre Kruse in Berlin geblieben

Wolfsburg Sportdirektor Marcel Schäfer vom VfL Wolfsburg hat den Transfer von Max Kruse verteidigt und den Wert des Rückkehrers für den Abstiegskampf betont.

Der VfL steht nach elf Pflichtspielen ohne Sieg nur noch auf Platz 15 der Fußball-Bundesliga und trifft am Sonntag auf den Tabellenletzten SpVgg Greuther Fürth (17.30 Uhr/DAZN). „Viele Spieler bei uns beschäftigen sich intensiv mit unserer Situation. Und das kann manchmal auch dazu führen, dass man auf dem Platz zu verkrampft und zu verkopft ist. Max Stärke ist aber immer gewesen, dass er so etwas nicht an sich heranlässt. Genau das hat uns in der Hinrunde vielleicht manchmal gefehlt“, sagte Schäfer.