Bundesliga : SC-Trainer Streich: Keine Diffamierung zulassen

Freiburg Fußballtrainer Christian Streich vom Bundesligisten SC Freiburg ruft zu einem friedlichen Miteinander mit russischstämmigen Bürgern auf.

„Das einzige, was uns jetzt noch helfen kann, ist ein Dialog zwischen der Ukraine und Russland, um eine schnellstmögliche Befriedung herbeizuführen. Amerika oder andere Länder sollten sich an manchen Stellen zurückhalten.“

Der Sport-Club hat für das Spiel am Samstag gegen den VfL Wolfsburg (15.30 Uhr/Sky) mehrere Hilfsprojekte ins Leben gerufen. So soll es eine Pfandbecher-Sammelaktion geben, deren Erlös an die Freiburger Partnerstadt Lwiw (Lemberg) in der Ukraine geht. Außerdem unterstützt die Fangemeinschaft einen Hilfstransport in die Ukraine.