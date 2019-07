Vertragslaufzeit unbekannt : SC Freiburg verlängert mit Abwehrspieler Lienhart

Freiburg Fußball-Bundesligist SC Freiburg hat den Vertrag mit dem Österreicher Philipp Lienhart vorzeitig verlängert.

„Es gab ehrlicherweise auch andere Anfragen, aber Freiburg ist der perfekte Ort, um mich weiterzuentwickeln. Das sehen auch meine Familie und mein Berater so“, sagte der Abwehrspieler in einem auf der Vereinsseite veröffentlichten Interview. „Der SC Freiburg hat auf jeden Fall einen guten Namen. Der hängt nicht nur mit der Liga, sondern auch mit der Atmosphäre und den Fans zusammen. In meiner Wahrnehmung ist der Stellenwert des Vereins sehr, sehr groß. In Freiburg sowieso, aber auch darüber hinaus.“