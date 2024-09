Fußball-Bundesliga Sané zurück beim FC Bayern: Erster Einsatz seit EM in Kiel?

In Kiel will Kompany derweil den Sechs-Punkte-Start mit einem weiteren Sieg ausbauen. „Ich will, dass wir in der anstehenden Periode unser Spiel weiter stärken und ganz stark da rauskommen“, sagte er zu den anstehenden vier Ligaspielen in Kiel, in Bremen, gegen Bayer Leverkusen und in Frankfurt sowie den zwei Partien in der Champions League gegen Dinamo Zagreb und bei Aston Villa. Zur Herangehensweise zum Auftakt beim krassen Außenseiter Kiel sagte er: „Wir werden keinen Unterschied machen, ob das Kiel oder Leverkusen ist.“