FC Bayern München : Sané zu Gnabry-Vertrag: „Wollen alle, dass Serge hierbleibt“

München Fußball-Nationalspieler Leroy Sané wünscht sich eine Vertragsverlängerung von Serge Gnabry beim FC Bayern München.

Leroy Sané gefällt sein Ruf in der Öffentlichkeit nicht. „Es ist nicht so, dass ich als Glamourfigur gesehen werden möchte. Die Leute, die von draußen schauen, beurteilen alles, was man macht, und packen einen in eine Schublade. Aber ich achte nicht darauf, dass ich immer gut aussehe. Das ist mir komplett egal“, sagte der Profi des FC Bayern München dem „Kicker“. Für ihn sei nur wichtig, was auf dem Platz passiere.