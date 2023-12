Bundesliga Sané über FCB-Zukunft: „Schaue, was auf dem Platz passiert“

„Wir werden ab irgendeinem Zeitpunkt zusammensitzen und eine Entscheidung treffen. Aber es ist noch Zeit. Ich schaue aktuell eher darauf, was auf dem Platz passiert - und nicht in den Büros“, sagte der Fußball-Nationalspieler in einem Interview der „Sport Bild“. „Natürlich kommen keine drei, vier großen Verträge mehr in meiner Karriere. Ich habe mir aber noch nicht wirklich Gedanken gemacht.“