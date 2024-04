FC Bayern München Sané rechnet mit Vertragsgesprächen in „den nächsten Wochen“

„Ich mache mir im Moment nicht so viele Gedanken darüber, bin im Hier und Jetzt. Es wird in den nächsten Wochen intensiveren Kontakt mit den Verantwortlichen geben“, kündigte der 28 Jahre alte Fußball-Nationalspieler im „Kicker“ an. Sanés Vertrag läuft 2025 aus, der Offensivspieler hat zuletzt mehrfach sein Interesse an einer Verlängerung in München signalisiert.