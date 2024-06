Bundesliga Sané macht Späße zu Kompanys Prophezeiung

Dass Kompany trotz relativ geringer Trainererfahrung zu den Bayern passt, hält Sané für sicher. „Charakterlich vom Typ her, er will vorangehen, er ist ein absoluter Leader. So war er auch auf dem Platz als Spieler. Das erwartet er auch so quasi oder hat es damals von seinen Mitspielern erwartet und jetzt auch von seinen Spielern erwartet er genau dasselbe. Dass wir dominieren, schnellen und guten Fußball spielen. Wenn er das gut eintrichtert bei uns, wird das sehr gut klappen“, meinte Sané.