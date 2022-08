Trainervergleich : Sané: „Gemeinsamkeiten“ zwischen Guardiola und Nagelsmann

München Für Bayern Münchens Offensivspieler Leroy Sané gibt es zwischen den beiden Startrainern Pep Guardiola und Julian Nagelsmann „viele Gemeinsamkeiten“.

Vor allem in der Menschenführung würden sich sein früherer und sein aktueller Coach ähneln. „Wo auch immer ich auf dem Platz gespielt habe, Pep hat mir mit den kleinsten Details geholfen“, sagte der Nationalspieler dem britischen Sportmagazin „The Athletic“: „Julian ist genau so. Er wird einem genau sagen, was man in einer bestimmten Position tun muss.“