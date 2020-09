Vor Supercup : Sané fehlt FC Bayern - Alaba gegen Dortmund fraglich

München Der FC Bayern und die deutsche Fußball-Nationalmannschaft müssen in ihren nächsten Spielen auf Leroy Sané verzichten.

Flick hofft, dass er Flügelspieler Sané in etwas mehr als zwei Wochen wieder einsetzen kann. „Wir hoffen, dass er nach der Länderspielpause wieder dabei ist“, sagte Flick am Dienstag. Dann steht am 15. Oktober das Erstrunden-Spiel im DFB-Pokal gegen den 1. FC Düren an, in dem er Sané noch gut schonen könnte. In der Bundesliga geht es am 17. Oktober bei Arminia Bielefeld weiter.